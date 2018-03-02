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غرفة صناعة التطوير العقارى: إعلان استراتيجية الغرفة لعام 2018 الثلاثاء المقبل

الجمعة، 02 مارس 2018 05:00 ص
غرفة صناعة التطوير العقارى: إعلان استراتيجية الغرفة لعام 2018 الثلاثاء المقبل مهندس طارق شكرى





كتبت دانة الحديدى
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تعقد غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية برئاسة مهندس طارق شكرى رئيس الغرفة لقاء صحفى للاعلان عن استراتيجية عمل الغرفة خلال 2018 بمقر اتحاد الصناعات، وذلك يوم الثلاثاء المقبل بمقر الاتحاد.

ويتضمن اللقاء استعراض لنشاط الغرفة خلال العام المنصرم وإلقاء الضوء على المشروعات الانشائية الاقتصادية الهامة التى تم انجازها خلال فترة عمل القيادة السياسية العليا للدولة والقارات الهامة التى اتخذتها وكان لها دور فعال فى تذليل  المعوقات التى واجهت المطورين ودفعت عجلة التنمية الشاملة والمستدامة لهذا القطاع.


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