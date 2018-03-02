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غدا.. سامح عاشور يفتتح معهد المحاماة بالإسكندرية

الجمعة، 02 مارس 2018 04:27 م
غدا.. سامح عاشور يفتتح معهد المحاماة بالإسكندرية سامح عاشور نقيب المحامين





كتب محمد السيد
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يفتتح سامح عاشور نقيب المحامين، غدا، السبت، معهد المحاماة بالإسكندرية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلسى شرق وغرب الإسكندرية.

 

ومن جهته قال محمود الأمير، نقيب محامين شرق الإسكندرية، إن الافتتاح فى تمام الواحدة ظهرا بقاعة المؤتمرات بنادى الترام، مشيرا لى أن ما يزيد عن 200 محامى اشتركوا بالمعهد.

 

وأضاف: "تم دعوة أعضاء مجلس النواب عن الإسكندرية ورموز المحامين بالمدينة لحضور الافتتاح".

 

 

 

 


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