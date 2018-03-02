غدا.. سامح عاشور يفتتح معهد المحاماة بالإسكندرية

غدا.. سامح عاشور يفتتح معهد المحاماة بالإسكندريةالجمعة، 02 مارس 2018 04:27 م
سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
يفتتح سامح عاشور نقيب المحامين، غدا، السبت، معهد المحاماة بالإسكندرية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلسى شرق وغرب الإسكندرية.
ومن جهته قال محمود الأمير، نقيب محامين شرق الإسكندرية، إن الافتتاح فى تمام الواحدة ظهرا بقاعة المؤتمرات بنادى الترام، مشيرا لى أن ما يزيد عن 200 محامى اشتركوا بالمعهد.
وأضاف: "تم دعوة أعضاء مجلس النواب عن الإسكندرية ورموز المحامين بالمدينة لحضور الافتتاح".
إضافة تعليق
"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء
صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة