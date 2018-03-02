غدا .. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات زفتى لإجراء الصيانة







الغربيه - محمد طارق

قال المهندس أشرف الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الدلتا بمحافظة الغربية ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا السبت عن محطة محولات مدينة زفتي القديمة ، ومحطة محولات زفتي الجديدة من الساعه السابعة صباحا حتى التاسعة صباحا ، وذلك لإجراء أعمال الصيانه بها ، وسيتم فصل الكهرباء خلال تلك الفترة عن مدينة زفتي بأكملها وخطوط الريف بأكملها ، ماعدا قريتي ميت المخلص وشرشابة .