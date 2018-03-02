غدا .. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات زفتى لإجراء الصيانة

غدا .. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات زفتى لإجراء الصيانةالجمعة، 02 مارس 2018 02:45 م
انقطاع الكهرباء - أرشيفية
الغربيه - محمد طارق
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قال المهندس أشرف الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الدلتا بمحافظة الغربية ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا السبت عن محطة محولات مدينة زفتي القديمة ، ومحطة محولات زفتي الجديدة من الساعه السابعة صباحا حتى التاسعة صباحا ، وذلك لإجراء أعمال الصيانه بها ، وسيتم فصل الكهرباء خلال تلك الفترة عن مدينة زفتي بأكملها وخطوط الريف بأكملها ، ماعدا قريتي ميت المخلص وشرشابة .
وأهابت الشركة المستشفيات والتموين والسكان الواقعين في تلك المناطق والتي ستتأثر بالفصل خلال تلك الفترة بتوفي تغذية بديلة.
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