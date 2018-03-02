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غدا المحكمة تستمع لمرافعة النيابة فى محاكمة بديع و738 متهما بـ"اعتصام رابعة"

الجمعة، 02 مارس 2018 07:00 ص
غدا المحكمة تستمع لمرافعة النيابة فى محاكمة بديع و738 متهما بـ"اعتصام رابعة" محمد بديع





كتب إيهاب المهندس
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدا السبت، محاكمة بديع و 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، بعد الاستماع لمرافعة النيابة العامة.

 

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 


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