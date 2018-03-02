عقد مؤتمر التنمية المستدامة فى الوطن العربى 2 مايو المقبل لمدة 3 أيام

عقد مؤتمر التنمية المستدامة فى الوطن العربى 2 مايو المقبل لمدة 3 أيامالجمعة، 02 مارس 2018 01:00 ص
الدكتورة سحر نصر
كتب عبد الحليم سالم
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تنطلق فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة فى الوطن العربى يوم 2 مايو المقبل، بأحد فنادق القاهرة، ولمدة 3 أيام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
من المنتظر أن تعقد الشركة المنظمة للمؤتمرأراب انترناشيونال لتنظيم المعارض والمؤتمرات مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاءالمقبل، لاستعراض محاور المؤتمر وأبرز الضيوف المشاركين فيه، وبرنامج المؤتمر والذى يتوقع أن يشارك فيه 5 وزراء على رأسهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
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