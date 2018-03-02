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عضو بارز بالبرلمان الأوروبى ينتقد بشدة كلمة رئيسة وزراء بريطانيا

الجمعة، 02 مارس 2018 06:22 م
عضو بارز بالبرلمان الأوروبى ينتقد بشدة كلمة رئيسة وزراء بريطانيا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى





بروكسل (رويترز)
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قال السياسى الألمانى مانفريد فيبر، زعيم أكبر حزب فى البرلمان الأوروبى وحليف المستشارة أنجيلا ميركل، إن الكلمة التى ألقتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الجمعة جعلته يخشى أنه ربما لن يكون هناك اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وبعد أن حددت ماى أفكارها لعلاقة تجارية مستقبلية مع الاتحاد الأوروبى، قال فيبر زعيم حزب الشعب الأوروبى الذى يمثل يمين الوسط "بعد ما سمعته اليوم. ربما أننى أكثر قلقا".

وأضاف قائلا على تويتر "لا أرى كيف يمكن أن نصل إلى اتفاقية إذا كانت حكومة المملكة المتحدة تواصل دفن رأسها فى الرمال بهذا الشكل".

ويتعين أن يوافق البرلمان الأوروبى على أى معاهدة لطلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قبل أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد فى مارس 2019 


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