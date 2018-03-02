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عاطل يعذب ابن عشيقته حتى الموت لاكتشافه علاقتهما الآثمة بشبرا الخيمة

الجمعة، 02 مارس 2018 02:00 ص
عاطل يعذب ابن عشيقته حتى الموت لاكتشافه علاقتهما الآثمة بشبرا الخيمة آثار التعذيب على جسد الطفل





كتب – محمد قاسم
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شهدت مدينة شبرا الخيمة جريمة قتل بشعة، حيث قام عاطل بتعذيب ابن عشيقته حتى الموت بعدما اكتشف الطفل علاقته الآثمة مع أمه، فقرر التخلص منه حتى لا يفتضح أمرهما، وظل يعذب فيه ويحرق جسده حتى لقى مصرعه داخل مسكنهم.

 

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد إسماعيل مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى الدمرداش بوصول طفل عمره 8 سنوات، جثة هامدة وبها آثار تعذيب؛ وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن المتهم "أحمد.إ"- 17 سنة "عاطل" وشهرته "أغا"، كان على علاقة آثمة مع والدة الطفل وتدعى "إيمان.أ"، 28 سنة، ويوم الواقعة فوجئ الطفل بوجود المتهم مع أمه بحجرة نومها، فاستشاط المتهم غيظا، وقرر التخلص منه حتى لا يفضح علاقته بأمه، وقام بتعذيبه وحرق جسده حتى لقى الطفل مصرعه.

 

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف تفصيليا بارتكابه الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2667 لسنة 2018 وبعرضه على النيابة العامة أمر محمد أبو طالب وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد سعيد البلتاجى بالتصريح بدفن جثة الطفل، بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجه له تهمة القتل العمد.


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