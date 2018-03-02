طلاب تربية المنوفية يشكون انخفاض درجاتهم.. وعميد الكلية يبحث المشكلة







المنوفية – محمود شاكر

اشتكى عدد من طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة المنوفية، بشعبة الانجليزى، من تدنى النتيجة لمادتين، مطالبين بأن يتم الرفع لهذه المواد حتى لا يكون هناك ازمة فى الشهادة بالنسبة لهم وخاصة أنهم فى الفرقة الرابعة والتى تعتبر نهاية الدراسة .

وأكدت طالبة أن مادتى النقد ومعمل اللغويات نسبة النجاح فيهما قلت بنسبة كبيرة الأمر الذى يضر مستقبلهم بشكل كبير ويعود عليه بأضرار كبيرة إذا تم اعتماد النتيجة بهذه النسب سيكون عليهم الدخول للدور الثانى لأداء الامتحان وهو ما سيجعلهم يحصلون على الشهادة ومكتوب بها دور ثانى الأمر الذى سيجعل هناك استحالة لهم فى التعيين او العمل .

وطالبت الطالبة وعدد من وملاؤها بان يتم النظر الى شكواهم والعمل على حلها، لافتة إلى أنهم تقدموا بشكوى رسمية إلى وكيل الكلية للعمل على حل المشكلة .

من جانبة أكد الدكتور جمال الدهشان عميد الكلية أنه جارى التحقيق فى الأمر كاملا، مؤكد أنه يتعامل مع الأمر والطلاب كأبنائه ويعتبرها مسألة شخصية ولابد أن يبحث لها عن حل فى إطار القانون واللوائح .

وأكد الدهشان فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " أنه سيتم مقابلة عدد من الطلاب صباح الغد للتعرف على تفاصيل المشكلة، وأنه سيسعى جاهدا للحل والحفاظ على مستقبل الطلاب، لافتا إلى أن نسبة النجاح فى مادة النقد وصلت إلى 47 % وأنه سيتم تشكيل لجنة ممتحنين تنظر ما تراه لعرضه على مجلس الكلية .