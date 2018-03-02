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ضبط 8 مصانع غير مرخصة بحملة تموينية بكفر شكر وطوخ وبنها

الجمعة، 02 مارس 2018 01:51 م
ضبط 8 مصانع غير مرخصة بحملة تموينية بكفر شكر وطوخ وبنها اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية





القليوبية - نيفين طه
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نفذت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين حملة تموينية مكبرة على المصانع المخالفة والغير مرخصه بمناطق كفر شكر وبنها وطوخ، وأسفرت الحملة عن ضبط 8 مصانع ألبان وحلويات وأحذية غير مرخصة.

 

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد بالقيام بحمله تموينية متنوعة على المصانع المخالفه والغير مرخصه، بمناطق كفر شكر وبنها وطوخ وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من ناصر. ف مصنع الفراعنه لتعبئة خل الطعام، وذلك لادارتة المصنع بدون ترخيص، وسعد. ا مسئول عن مصنع مستلزمات كهرباء وذلك لادارتة المصنع بدون ترخيص وسجل صناعى، وحسن. م صاحب مصنع لتصنيع السلوتيب وذلك لادارتة المصنع بدون ترخيص.

 

وأحمد. م مسئول عن مركز تعبئة سكر، وذلك لاستخدامه علامه تجارية غير مسجله باسم "الماسه"، وبلال. ع مسئول عن مصنع حلويات شرقية وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، وعبدالعليم. ع صاحب مصنع أحذية وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، وجمال. م صاحب مصنع لتصنيع نعل الأحذية، وذلك لادارته المصنع بدون ترخيص، وتامر. َم مسئول عن مصنع ألبان، وذلك لادارته المصنع بدون ترخيص وإستخدام علامه تجارية غير مسجله "بركة"، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 


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