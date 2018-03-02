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ضبط 5 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات بشبرا الخيمة

الجمعة، 02 مارس 2018 04:59 م
ضبط 5 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات بشبرا الخيمة حملة أمنية- أرشيفيه





القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة، القبض على 5 عاطلين لقيامهم بالإتجار فى المخدرات خلال حملة مكبرة شنتها مباحث القسم لضبط تجار السموم البيضاء وحائزى الأسلحة، تم التحفظ على المتهمين والمخدرات وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد القيام بحملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون وتجار السموم البيضاء.
 
أسفرت الحملة عن ضبط كلا من "محمد س  28 سنة عاطل"، أثناء استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات وبحوزته كميه من الحشيش المخدر والأقراص المخدرة ومبلغ مالى 220 جنيها بقصد الإتجار و"أشرف م 22 سنة عاطل" وبحوزته 151 قرصا مخدر ومبلغ مالى بقصد الإتجار و"أحمد ا  24 سنة عاطل"، و"محمد م  31 سنة عاطل"، أثناء استقلالهم مركبة توك توك وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 110 جرامات ومبلغ مالى 725 جنيها وسلاح أبيض مطواه بقصد الإتجار و"أحمد ى 26 سنة عاطل" وبحوزته 250 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى560 جنيها ومطواة بقصد الإتجاروتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 
 

 


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