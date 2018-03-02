ضبط 26 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

ضبط 26 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعةالجمعة، 02 مارس 2018 09:51 ص
حملات مروررية- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مفاجئة على الطرق السريعة، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.
وأجرت إدارة المرور حملات لكشف متعاطى المواد المخدرة، وعمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وتم إجراء تحليل طبى لـ 275 سائقًا، وإثبات تعاطى 26 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
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