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الجمعة، 02 مارس 2018 11:44 ص
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ضبط 1094 مخالفة مرورية وتنفيذ 1037 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالفيوم

الجمعة، 02 مارس 2018 10:36 ص
ضبط 1094 مخالفة مرورية وتنفيذ 1037 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالفيوم حملة أمنية - أرشيفية





الفيوم - رباب الجالى
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شنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، أسفرت عن ضبط 5 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، وقضيتى اتجار بالمخدرات.
 
 
كما ضبطت أجهزة الأمن، خلال الحملة، 4 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، ومراقب هارب، وقضية سلاح أبيض، و12 قضية متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، و81 قضية تموين متنوعة، و78 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، و1094 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1037 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، و418 قرارا وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات فى مجال إزالة التعديات.
 
 

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