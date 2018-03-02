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ضبط مخزن زيوت سيارات مغشوشة بالفيوم

الجمعة، 02 مارس 2018 03:08 ص
ضبط مخزن زيوت سيارات مغشوشة بالفيوم المضبوطات





الفيوم - رباب الجالي
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تمكن قسم شرطة مباحث التموين بالفيوم، من ضبط مخزن بدون ترخيص بناحية فرقص مركز طامية يحتوى على زيوت سيارات مغشوشة ومضروبة ومقلدة العلامة التجارية لشركات كبرى.

 

كانت  وردت معلومات لقسم شرطه مباحث التموين تفيد عن قيام Hحد الأشخاص بإستغلال إحدى المناطق النائيه بناحيه فرقص أول طريق الشرايع مركز طاميه وذلك لاداره وتشغيل مخزن غير مرخص لإنتاج الزيوت المغشوشه وذلك عن طريق إعاده استخدام الزيوت المستعملة وكذلك إستخدام زيوت التروس رخيص الثمن ويقوم بإضافه بعض المواد لتغير لون الزيت وإضافز بعض المواد الشمعيه لإعطاء الزيت درجه لزوجه مطابقهً للأصناف الأصليه وخلط جميع هذه المواد داخل تنوك ويقوم بإعاده تعبئتها مره أخرى داخل جراكن وعبوات واستخدام أختام صلاحيات ولصق استيكرات لعلامات تجاريه لشركات كبرى عالمية مرخصة  مستغل ذلك الأمر لتحقيق أرباح طائله على حساب هذه الشركات و المواطنين جراء شراء هذه الزيوت المغشوشه على أنها أصلية

 

وبإخطار  اللواء خالد شلبى مدير الأمن كلف على وجه السرعه تشكيل حمله مكبرةبرئاسة اللواء حسام فوزى مدير ادارة البحث الجنائى و العقيد محمد إلهامى أبو القاسم رئيس قسم شرطه مباحث التموين والسادة المفتشون

 

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المدعو  محمد س ع  ٤٢ سنه صاحب و المسئول عن اداره وتشغيل المخزن بناحيه فرقص مركز طاميه وذلك لإداره وتشغيل مخزن زيوت سيارات بدون ترخيص ولحيازته زيوت مغشوشه ومقلده لعلامات تجاريه مملوكه للغير

بلغ اجمالى المضبوطات ٨٢٠ جركن زيوت سيارات ـ و ٥٥٠ جركن لشركات كبرى فارغ معد للتعبئه و ٧٠٠ كرتونه لشركات كبرى معده للتعبئه و ٣٠٠٠ استيكر مدون بها علامات تجاريه مملوكه للغير  ومسدس شمع ـوعدد واحد ختم لوضع صلاحيات و كرتونه مواد شمعية و ١٠ كيلو بودره مواد لوضع لون

 

وتم التحفظ وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم ٢٠٩ جنح امن دوله طوارئ مركز طاميه لسنه ٢٠١٨ واخطرت النيابه لمباشرة التحقيقات

 

 


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