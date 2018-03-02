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ضبط خفير نظامى مفصول لانتحاله صفة أمين شرطة بالمحلة

الجمعة، 02 مارس 2018 05:04 م
ضبط خفير نظامى مفصول لانتحاله صفة أمين شرطة بالمحلة اللواء طارق حسونه-مدير امن الغربيه





الغربية – عادل ضرة
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تمكن الرائد أحمد الشهاوى، رئيس مباحث قسم ثان المحلة، بإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود من ضبط خفير نظامى مفصول من الخدمة، لانتحاله صفة أمين شرطة وارتداءه ملابس ميرى واستيقافه موظف بشركة البترول بطنطا أثناء سيره بسيارته وطلبه 100جنيه منه، وعثر بحوزة المتهم على طبنجة صوت و5 طلقات.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان المحلة بضبط أحد الأشخاص ينتحل صفة أمين شرطة بمنطقة سكة زفتى دائرة القسم.

انتقل رئيس مباحث قسم ثان المحلة، لمكان البلاغ والتقى مع محمد عبد الله فودة 43سنة موظف بشركة البترول بطنطا مقيم منشية السلام دائرة القسم، وأكد أنه أثناء عودته من مدينة طنطا بالسيارة خاصته استوقفه أحد الأشخاص يرتدى الملابس الميرى وبحوزته سلاح نارى، موضحا أنه أمين شرطة وطلب منه توصيله لمدينة المحلة، وبالطريق طلب منه مبلغ 100جنيه لمروره بضائقه مالية فشك فى أمره، تم ضبطه وتبين أنه يدعى "علاء جمال سرور سيف الدين 32 سنة" خفير نظامى،  مفصول من مركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط بالقرار رقم 91 لسنة 2018 وبحوزته طبنجة صوت.داخلها5طلقات صوت، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، تحرر المحضر 3385 جنح قسم ثان المحلة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


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