video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 04:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. 15 مصابا فلسطينيا برصاص الاحتلال فى مواجهات اليوم

الجمعة، 02 مارس 2018 06:19 م
صور.. 15 مصابا فلسطينيا برصاص الاحتلال فى مواجهات اليوم مصابين فى فلسطين





(أ ف ب)
إضافة تعليق

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن 15 فلسطينيا أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهات اندلعت بعد ظهر الجمعة قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال الطبيب أشرف القدرة فى بيان تلقته إن "اجمالى الاصابات فى الأحداث فى قطاع غزة 15 مصابا بالرصاص الحى فى مناطق التماس قرب السياج الحدودى شرق وشمال قطاع غزة"، مبينا أن عددا من المصابين "أصيبوا بالإغماء والاختناق نتيجة إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع وقد عولجو ميدانيا".

وتجمع مئات الشبان والفتية الفلسطينيين بعد صلاة ظهر الجمعة فى المناطق الحدودية ورشقوا الحجارة باتجاه الجنود الإسرائيليين المنتشرين قرب حدود القطاع، كما اشعلوا إطارات السيارات.

ومنذ قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة لإسرائيل قبل نحو ثلاثة أشهر، تندلع مواجهات كل يوم جمعة فى المناطق الحدودية الفلسطينية الإسرائيلية، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى الفلسطينيين ومئات الاصابات.

ومنذ إعلان القرار الأمريكى تنظم الفصائل الفلسطينية فعاليات وتظاهرات شبه يومية رفضا لقرار ترامب.

ونظمت حركة حماس بعد ظهر الجمعة تظاهرة شارك فيها المئات من عناصرها ونشطائها فى بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة فى إطار ما اسمته "جمعة غضب" تنديدا بقرار ترامب.

ودعا القيادى فى حماس مشير المصرى السلطة الفلسطينية إلى "وقف التنسيق الأمنى وسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي" معتبرا أن "الدفاع عن القدس واجب دينى وشرعى وقومى وأخلاقى والتفريط بالقدس هو تفريط بمكة المكرمة".

نقل المصابين
نقل المصابين

 

اشتباكات الجمعة
اشتباكات الجمعة

 

التصدى بالحجارة
التصدى بالحجارة

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

فلسطينيين مصابين
فلسطينيين مصابين

 

 

       

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

متطرفون يهود يشنقون دمية لجندى إسرائيلى فى القدس رفضاً للتجنيد

شيخ الأزهر: عمر بن الخطاب أرسى قواعد التعايش السلمى فى القدس

الاحتلال

فلسطين

اسرائيل

القدس

قرار ترامب



لا تفوتك
س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة