صور.. 15 مصابا فلسطينيا برصاص الاحتلال فى مواجهات اليوم







(أ ف ب)

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن 15 فلسطينيا أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهات اندلعت بعد ظهر الجمعة قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال الطبيب أشرف القدرة فى بيان تلقته إن "اجمالى الاصابات فى الأحداث فى قطاع غزة 15 مصابا بالرصاص الحى فى مناطق التماس قرب السياج الحدودى شرق وشمال قطاع غزة"، مبينا أن عددا من المصابين "أصيبوا بالإغماء والاختناق نتيجة إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع وقد عولجو ميدانيا".

وتجمع مئات الشبان والفتية الفلسطينيين بعد صلاة ظهر الجمعة فى المناطق الحدودية ورشقوا الحجارة باتجاه الجنود الإسرائيليين المنتشرين قرب حدود القطاع، كما اشعلوا إطارات السيارات.

ومنذ قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة لإسرائيل قبل نحو ثلاثة أشهر، تندلع مواجهات كل يوم جمعة فى المناطق الحدودية الفلسطينية الإسرائيلية، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى الفلسطينيين ومئات الاصابات.

ومنذ إعلان القرار الأمريكى تنظم الفصائل الفلسطينية فعاليات وتظاهرات شبه يومية رفضا لقرار ترامب.

ونظمت حركة حماس بعد ظهر الجمعة تظاهرة شارك فيها المئات من عناصرها ونشطائها فى بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة فى إطار ما اسمته "جمعة غضب" تنديدا بقرار ترامب.

ودعا القيادى فى حماس مشير المصرى السلطة الفلسطينية إلى "وقف التنسيق الأمنى وسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي" معتبرا أن "الدفاع عن القدس واجب دينى وشرعى وقومى وأخلاقى والتفريط بالقدس هو تفريط بمكة المكرمة".



نقل المصابين



اشتباكات الجمعة



التصدى بالحجارة



جانب من الاشتباكات