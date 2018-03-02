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صور.. مساعد وزير الداخلية يقود جولة مفاجئة بسجن قنا

الجمعة، 02 مارس 2018 03:31 م
صور.. مساعد وزير الداخلية يقود جولة مفاجئة بسجن قنا جانب من الجولة





كتب محمود عبد الراضى
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قاد اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون جولة تفقدية لسجن قنا العمومى.

جاء ذلك فى إطار قيام وزارة الداخلية بمواصلة دعم جهودها فى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل النزلاء لانخراطهم فى المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

ومر مساعد وزير الداخلية، على سجن قنا العمومى، لمتابعة كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية المقدمة للنزلاء، حيث تم تفقد الأماكن المخصصة لزيارة أسر النزلاء وإجراءات التفتيش المُتبعة لذلك، ومر على مرافق السجن وعيادات السجن.

وبدوره، شدد مساعد وزير الداخلية على تقديم كافة الخدمات الصحية للنزلاء، وتفقد قوات التأمين واطلع على الخطط التأمينية ومطابقتها بالواقع العملى، مشيرًا إلى أهمية رفع الكفاءة القتالية والتدريبية للقوات بما يحقق أعلى درجات التأمين ليتناسب مع المستجدات الأمنية، ورافقه فى الجولة اللواء أشرف عز العرب مدير الإدارة العامة لمباحث السجون.

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

مساعد وزير الداخلية
مساعد وزير الداخلية

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