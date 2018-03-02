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صور.. مؤتمر حاشدا لدعم الرئيس السيسي بكفر شكر فى القليوبية

الجمعة، 02 مارس 2018 09:57 م
صور.. مؤتمر حاشدا لدعم الرئيس السيسي بكفر شكر فى القليوبية مؤتمر دعم السيسى بالقليوبية





القليوبية نيفين طه
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نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم لمشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية وحث المواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع، وذلك أمام ديوان عام مجلس مدينة كفر شكر بحضور عددا من أعضاء مجلس النواب بدوائر المحافظة، وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية وسط إجراءات أمنية مشددة.
 
وأكد العربى فؤاد منسق حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، "نهدف توعية المواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بكثافة عالية تتعدى 40 مليون مواطن، لكى نعطى رسالة للعالم ودول الشر والإرهاب، أن المصريين لديها وعى سياسى، ويقفون خلف رئيسهم وقواتهم المسلحة فى الحرب ضد الإرهاب فى سيناء وفى كل شبرا على أرض مصر.
 
وأضاف النائب محمد زكريا محى الدين عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر، أن مصر استعادة مكانتها فى الداخل والخارج بفضل جهود وسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أننا نريد نجاح الرئيس باكتساح لاستكمال قطار الإنجازات وبناء مصر الحديثة.
 
وأوضح مجدى سيف عضو مجلس النواب، أن خروج المواطنين إلى صناديق الاقتراع بمثابة مشاركة للقوات المسلحة والشرطة فى حربها ضد الإرهاب، ورد الجميل للذين سالت دمائهم دفاعا عن تراب الوطن وحماية المصرييين من قوى الشر التى تريد الخراب لمصر، وتسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب الوطن الذى تربوا فيه ونعموا بخيراته.
 
شارك فى الموئمر أعضاء مجلس النواب سولاف درويش ومحمد زكريا محى الدين ومجدى سيف وأحمد بدوى.
 
مؤتمر دعم السيسى بالقليوبية (1)
 
مؤتمر دعم السيسى بالقليوبية (2)
 
مؤتمر دعم السيسى بالقليوبية (3)
 
مؤتمر دعم السيسى بالقليوبية (4)
 
مؤتمر دعم السيسى بالقليوبية (5)
 

 


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