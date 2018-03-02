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صور.. لافتات تأييد الرئيس السيسى تزين ميدان التحرير

الجمعة، 02 مارس 2018 07:00 ص
صور.. لافتات تأييد الرئيس السيسى تزين ميدان التحرير لافتات تاييد الرئيس السيسى بميدان التحرير





كتب سيد الخلفاوى
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رصد "اليوم السابع"، انتشار لافتات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتولى رئاسة مصر فترة ثانية، بميدان التحرير بالقاهرة، حيث علقت شركات السياحة لافتات تأييد، وكذلك عدد من الأحزاب والائتلافات، بجانب حملة "من أجل مصر" التى انتشرت على أعمدة الإنارة، لتأييد الرئيس فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
 
وتوضح اللافتات تسابق الكثير على التعبير عن تأييده وحبه للرئيس السيسى، كما سجل البعض أسماء عدد من المشاريع التنموية التى دشنها الرئيس السيسى.
 
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