صور.. فيضانات وعواصف ثلجية تضرب هولندا وأمريكا وبريطانيا تستدعى الجيش







كتب محمد سعودى - تصوير وكالات

شهدت العديد من دول العالم سوء فى حالة الطقس، مساء اليوم الجمعة، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية التى يضربها "الإعصار القنبلة" الذى يصاحبه أمطار غزيرة وفيضانات عارمة، خاصة فى منطقة "سسيتوات"، أما فى شمال هولندا، فقد تساقط الثلوج على امستردام بكثافة.

وفى بريطانيا، استدعت السلطات الجيش البريطانى لمساعدة المئات من سائقى السيارات الذين علقوا فى الطرقات التى أغلقها هطول ثلوج كثيفة، مع استمرار موجة البرد وتساقط الثلوج التى غطت بريطانيا ومعظم البلدان الأوروبية التى شهدت مقتل 55 شخصا على الأقل من جرائها.

وتقطعت السبل بمئات المسافرين الذين قضوا الليل فى قطارات تراكمت الثلوج على سككها، فيما أعلنت الشرطة عن وقوع حادثين كبيرين فى هامبشير وأفون وسومرسيت، حيث تسببت العواصف الثلجية فى قطع الطرقات، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وواجه الكثيرون يوما رابعا من الإرباك، مع إلغاء حركة عدد من القطارات والرحلات الجوية، وإغلاق آلاف المدارس.

وتواصل الطقس القارس فى التسبب فى الكثير من الاضطراب فى الحياة اليومية فى معظم بلدان أوروبا، التى شهدت مقتل 55 شخصا على الأقل جراء الطقس المتردى ودرجات الحرارة المنخفضة هذا الأسبوع.

وقد عُلق معظم الرحلات الجوية ورحلات وسائل النقل البرية فى إيرلندا التى تسببت الرياح العاتية فى حرمان نحو 24 ألف منزل ومرفق فيها من الطاقة الكهربائية.



الثلوج فى بريطانيا



الطقس فى بريطانيا



أمطار فى أمريكا



أمطار فى هولندا



بريطانيا وسط الثلوج



جانب من الثلوج فى بريطانيا



جانب من الطقس فى بريطانيا



جانب من أمطار فى هولندا



سيارة معطلة بسبب الطقس



فيضانات فى أمريكا



إعصار فى أمريكا