صور.. عراقيون يتظاهرون فى ساحة التحرير بالعاصمة بغداد احتجاجا على الفساد







كتب عبد الوهاب الجندى

تظاهر مئات العراقيين، اليوم الجمعة، فى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد، من اتباع زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية.

وخرج المئات من المواطنين للتظاهر فى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، ورفعوا لافتات تطالب المؤسسات الحكومية كافة بالقضاء على الفساد المستشرى فيها.

وقطعت القوات الأمنية بالعراق بعض الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد لمنع المظاهرات.



الأعلام العراقية



امرأة عراقية مشاركة في التظاهر



ساحة التحرير ببغداد



لافتات ضد الفساد



مظاهرات ساحة التحرير