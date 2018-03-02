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صور.. طائرات هليكوبتر تركية تقصف أهدافا لوحدات حماية الشعب الكردية السورية

الجمعة، 02 مارس 2018 07:27 م
صور.. طائرات هليكوبتر تركية تقصف أهدافا لوحدات حماية الشعب الكردية السورية عفرين





(رويترز)
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أظهرت لقطات نشرها الجيش التركى اليوم الجمعة، طائرات هليكوبتر تابعة للجيش تقصف أهدافا لوحدات حماية الشعب الكردية السورية وحزب العمال الكردستانى وتنظيم داعش فى عفرين بسوريا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية إن تسعة من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية السورية قتلوا فى الهجوم.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن طائرات حربية تركية هاجمت قوات موالية للحكومة أثناء الليل فى قرية شمالى منطقة عفرين بشمال غرب سوريا مما أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل.

وأضاف المرصد ومقره فى بريطانيا أن بين القتلى ثلاثة أعضاء من وحدات حماية الشعب الكردية والباقين مقاتلون يدعمون الرئيس السورى بشار الأسد ودخلوا عفرين الأسبوع الماضى للمساعدة فى صد الهجوم التركي.

وشنت تركيا هجوما على عفرين فى يناير كانون الثانى مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة والتى تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستانى المحظور الذى حمل السلاح ضد الدولة التركية على مدى ثلاثة عقود.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن تركيا سيطرت منذ بدء العملية على 115 "نقطة استراتيجية" و87 قرية مما أجبر المقاتلين الأكراد على التقهقر من المنطقة المحاذية للحدود التركية.

جانب-من-القصف
 
جانب-من-طائرات-هليكوبتر-تركية-تقصف-أهدافا-لوحدات-حماية-الشعب-الكردية-السورية
 
طائرات-هليكوبتر-تركية-تقصف-أهدافا-لوحدات-حماية-الشعب-الكردية-السورية
 
قصف-فى-عفرين
 
قوات-فى-عفرين
 

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سوريا

تركيا

عفرين



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

زينة الشمري

لايوجد داعش بعفرين

لايوجد شيء اسمه داعش في عفرين والاتراك يكذبون. الحقيقة هى ان القوات التركية تستخدم الدواعش واشباههم في احتلال عفرين الامنة المسالمة. الاتراك منافقون

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