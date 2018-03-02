video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 03:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. انطلاق منتدى مجابهة الإرهاب بالتنمية المستدامة بمركز الإبداع بدمنهور

الجمعة، 02 مارس 2018 12:50 ص
صور.. انطلاق منتدى مجابهة الإرهاب بالتنمية المستدامة بمركز الإبداع بدمنهور انطلاق منتدى مجابهة الارهاب بالتنمية





البحيرة – ناصر جودة وجمال ابو الفضل
إضافة تعليق

نظم مركز الإبداع الفنى بدمنهور، المنتدى الثقافى الثانى تحت عنوان "مجابهة الفكر المتطرف فى ظل التنمية المستدامة - رؤية مستقبلية " .

شارك فى المنتدى الشيخ ناصر السقا عن وزارة الأوقاف، والقمص فليمون ممثلا عن الكنسية القبطية، والدكتور بشارة عبد الملك عضو المجلس الملى للكنيسة القبطية والدكتور محمد اللافى علام مدرس تنظيم مجتمع بمعهد الخدمة الاجتماعية بالاضافة الى عدد من القيادات الشعبية والثقافية بالمحافظة.

وناقش المنتدى مفهوم التنمية المستدامة وأهميتها والابتكار والبحث العلمى من خلال التنمية المستدامة وكذلك مدى مجابهة الهيئات والمؤسسات المختلفة للتصدي للارهاب والتطرف .

وعلى هامش المنتدى أقيم معرضا للفن التشكيلي بعنوان " خزفيات متحركة " للدكتور مصطفى حمزة عميد كلية رياض أطفال بجامعة دمنهور وكذلك تقديم فقرات فنية وثقافيةللموهوبيبن أبناء جامعه دمنهور .

 

 

6 ندوة مجابهة الارهاب بالتنمية بدمنهور
6 ندوة مجابهة الارهاب بالتنمية بدمنهور

 

3 جانب من معرض مركز الابداع بدمنهور
3 جانب من معرض مركز الابداع بدمنهور

 

4 افتتاح معرض الفن التشكيلى بمركز الابداع بدمنهو
4 افتتاح معرض الفن التشكيلى بمركز الابداع بدمنهو

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

22 يناير.. افتتاح صالون الشباب الثانى بمركز الإبداع الفنى بدمنهور

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

دمنهور

مركز الإبداع بدمنهور

التنمية المستدامة



لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة