صور.. انطلاق منتدى مجابهة الإرهاب بالتنمية المستدامة بمركز الإبداع بدمنهور







البحيرة – ناصر جودة وجمال ابو الفضل

نظم مركز الإبداع الفنى بدمنهور، المنتدى الثقافى الثانى تحت عنوان "مجابهة الفكر المتطرف فى ظل التنمية المستدامة - رؤية مستقبلية " .

شارك فى المنتدى الشيخ ناصر السقا عن وزارة الأوقاف، والقمص فليمون ممثلا عن الكنسية القبطية، والدكتور بشارة عبد الملك عضو المجلس الملى للكنيسة القبطية والدكتور محمد اللافى علام مدرس تنظيم مجتمع بمعهد الخدمة الاجتماعية بالاضافة الى عدد من القيادات الشعبية والثقافية بالمحافظة.

وناقش المنتدى مفهوم التنمية المستدامة وأهميتها والابتكار والبحث العلمى من خلال التنمية المستدامة وكذلك مدى مجابهة الهيئات والمؤسسات المختلفة للتصدي للارهاب والتطرف .

وعلى هامش المنتدى أقيم معرضا للفن التشكيلي بعنوان " خزفيات متحركة " للدكتور مصطفى حمزة عميد كلية رياض أطفال بجامعة دمنهور وكذلك تقديم فقرات فنية وثقافيةللموهوبيبن أبناء جامعه دمنهور .



6 ندوة مجابهة الارهاب بالتنمية بدمنهور



3 جانب من معرض مركز الابداع بدمنهور



4 افتتاح معرض الفن التشكيلى بمركز الابداع بدمنهو



