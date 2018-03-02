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صور.. انطلاق المؤتمر الأول للطفل العربى تحت عنوان "أطفالنا مستقبلنا"

الجمعة، 02 مارس 2018 08:34 م
صور.. انطلاق المؤتمر الأول للطفل العربى تحت عنوان "أطفالنا مستقبلنا" مؤتمر أطفالنا مستقبلنا





شرم الشيخ – محمد سعد
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انطلق منذ قليل، بمدينة شرم الشيخ، المؤتمر الأول للطفل العربى، تحت عنوان "أطفالنا مستقبلنا"، والذى يستمر حتى بعد غد الأحد بمشاركة عدد من الوفود العربية.

مؤتمر أطفالنا مستقبلنا
مؤتمر أطفالنا مستقبلنا

وقال طارق أنور، منظم المؤتمر، أن الفكرة جاءت بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عام 2018  هو عام ذوى الإعاقة فى مصر، لافتًا إلى أنهم يستهدفون الدمج المجتمعى بين جميع الأطفال بكافة صفاتهم ومهاراتهم والاهتمام بتأهيل الأطفال للحياة، خاصة وأن الطفل العربى هو الهدف وهو المستقبل، لافتاً إلى أن المؤتمر يحضره العديد من المؤسسات العربية المتخصصة فى مجالات الطفل، تقدموا بمجموعة من أوراق العمل التى سينتج عنها مشروعات الطفل التى ستنفذ خلال 2018 بدعم قوى من منظمات دولية مانحة، ومصرح لها بالعمل فى الدول العربية، منها منظمة اليونسيف وهيئة إنقاذ الطفولة.

المشاركون فى المؤتمر
المشاركون فى المؤتمر

وأشار أنور إلى أن المؤتمر يهدف إلى دراسة الوضع الحالى للطفولة فى المنطقة العربية، وآخر المستجدات فى السنوات الخمس الماضية، وتحديد المشاكل والاحتياجات والمعوقات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، ووضع استراتيجيات تصب فى مصلحة الطفل العربى، إلى جانب العمل على تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين يعيشون أوضاعا صعبة، وتوفير فرص لمناقشة الأساليب التى تساعد على ذلك، وتعزيز جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى هذا المجال وعرض القضايا المتعلقة بذلك، لافتًا إلى أن المؤتمر سيخرج بأوراق عمل وتوصيات سيتم الاستفادة منها، كما سيتخلل المؤتمر برنامج سياحى لتشجيع السياحة العربية فى شرم الشيخ.

مؤتمر أطفالنا مستقبلنا
مؤتمر أطفالنا مستقبلنا
الحضور خلال المؤتمر
الحضور خلال المؤتمر

 


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