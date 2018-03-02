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صور.. الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لـ"الإعصار القنبلة"

الجمعة، 02 مارس 2018 02:03 ص
صور.. الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لـ"الإعصار القنبلة" الاستعداد للإعصار فى أمريكا





كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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تستعد الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما يعرف بـ"الإعصار القنبلة" الذى يحدث عندما يخضع الضغط الجوى إلى انخفاض وتكثف سريعين، مما يتسبب فى عاصفة ثلجية مدموجة برياح قوية.

وحاول أعضاء جمعية حفظ الطلاب مساعدة الأهالى فى منطقة سسيتوات الأمريكية، فى الاستعداد للعاصفة المنتظرة وذلك بجمع حقائب الرمال لمنع دخول الفيضانات والثلوج لمنازلهم، خاصة أن هذه العاصفة يصاحبها هطول الأمطار الغزيرة.

 وتشير تقارير إعلامية إلى أنه  يجب الاستعداد لهذه العاصفة قبل وقوعها وخلال وقوعها. والخطوة الأكثر وضوحا هى التأكد من وجود ما يكفى من الماء والمواد الغذائية غير القابلة للتلف فى متناول اليد لمدة 3 أيام على الأقل. ويجب كذلك التأكد من وجود مواد الإسعافات الأولية، وكذلك المصباح اليدوى والبطاريات اليدوية وشحن الهواتف المحمولة.

أعضاء جمعية حفظ الطلاب
أعضاء جمعية حفظ الطلاب

 

الاستعداد للإعصار
الاستعداد للإعصار

 

جانب من الاستعداد للعاصفة
جانب من الاستعداد للعاصفة

 

جمع الرمال
جمع الرمال

 

رمال تم تجميعها
رمال تم تجميعها

 

شاب يحمل الرمال
شاب يحمل الرمال

 

فتاة تجمع الرمال
فتاة تجمع الرمال

 

فتاة تحمل الرمال
فتاة تحمل الرمال

 

وضع الرمال أمام الأبواب
وضع الرمال أمام الأبواب

 


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