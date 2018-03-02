video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 04:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. المئات يشاركون فى مهرجان الألعاب النارية بتايوان

الجمعة، 02 مارس 2018 10:08 م
صور.. المئات يشاركون فى مهرجان الألعاب النارية بتايوان مهرجان فى تايوان





رويترز
إضافة تعليق

شارك المئات فى تايوان، فى مهرجان "الألعاب النارية" فى منطقة يانشوى بتاينان، بعد ارتدائهم الخوذ لحماية وجوههم، وسط أجواء يملؤها المرح.

وفى وقت سابق،  بدأت فعاليات مهرجان تايوان السنوى للفانوس، حيث تطلق الآلاف من الفوانيس فى السماء، فى مشاهد جذابة، لتبدو وكانها لؤلؤ فى السماء.

وتأتى أصول هذا المهرجان من إطلاق لاجئين للفوانيس فى التلال، لإعلام سكان مدينتهم أنهم بأمان، وبإمكانهم العودة إلى ديارهم.

وتنطلق فعاليات المهرجان عبر مضيق تايوان، بمناسبة عيد البدر الصينى، وينظم فى حديقة التيموز وميدان معيد هويجو، بمقاطعة جيانج سو شرق الصين.

المئات يشاركون فى مهرجان الألعاب النارية بتايوان
المئات يشاركون فى مهرجان الألعاب النارية بتايوان

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

جانب من المئات يشاركون فى مهرجان الألعاب النارية بتايوان
جانب من المئات يشاركون فى مهرجان الألعاب النارية بتايوان

 

جانب من فعاليات المهرجان
جانب من فعاليات المهرجان

 

جانب من مهرجان الألعاب النارية بتايوان
جانب من مهرجان الألعاب النارية بتايوان

 

فعاليات المهرجان
فعاليات المهرجان

 

مهرجان الألعاب النارية بتايوان
مهرجان الألعاب النارية بتايوان

 

مهرجان الألعاب النارية فى تايوان
مهرجان الألعاب النارية فى تايوان

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. انطلاق مهرجان الفوانيس السنوى فى تايوان

انطلاق مهرجان الفوانيس السنوى فى تايوان

تايوان

اخبار تايوان

اخبار العالم

مهرجان تايوان



لا تفوتك
س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة