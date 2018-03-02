صور.. المئات يشاركون فى مهرجان الألعاب النارية بتايوان







رويترز

شارك المئات فى تايوان، فى مهرجان "الألعاب النارية" فى منطقة يانشوى بتاينان، بعد ارتدائهم الخوذ لحماية وجوههم، وسط أجواء يملؤها المرح.

وفى وقت سابق، بدأت فعاليات مهرجان تايوان السنوى للفانوس، حيث تطلق الآلاف من الفوانيس فى السماء، فى مشاهد جذابة، لتبدو وكانها لؤلؤ فى السماء.

وتأتى أصول هذا المهرجان من إطلاق لاجئين للفوانيس فى التلال، لإعلام سكان مدينتهم أنهم بأمان، وبإمكانهم العودة إلى ديارهم.

وتنطلق فعاليات المهرجان عبر مضيق تايوان، بمناسبة عيد البدر الصينى، وينظم فى حديقة التيموز وميدان معيد هويجو، بمقاطعة جيانج سو شرق الصين.



المئات يشاركون فى مهرجان الألعاب النارية بتايوان



جانب من المهرجان



جانب من المئات يشاركون فى مهرجان الألعاب النارية بتايوان



جانب من فعاليات المهرجان



جانب من مهرجان الألعاب النارية بتايوان



فعاليات المهرجان



مهرجان الألعاب النارية بتايوان