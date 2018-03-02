صور .. الشباب والرياضة بدمياط تختتم فاعليات مسابقة أقوى رجل بقرية الرطمة

صور .. الشباب والرياضة بدمياط تختتم فاعليات مسابقة أقوى رجل بقرية الرطمةالجمعة، 02 مارس 2018 10:06 م
مسابقة أقوى رجل
دمياط معتز الشربينى
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اختتمت اليوم فاعليات مسابقة أقوى رجل بقرية الرطمة فى الألعاب التالية (شقلبة إطار لودر مسافة 20 متر فى أقل زمن ، تتابع نقل أجولة لمسافة 20 مترا فى أقل زمن ، جر عربة مسافة 20 مترا فى أقل زمن، دفع كرة طبية وزن 5 كيلو لأبعد مسافة )
حيث شهدت المسابقة تنافسا شريفا وروحا عالية بين جميع الشباب المشاركين وتهدف المسابقة إلى:
توسيع قاعدة الممارسة للرياضة بدمياط ،تنمية روح التنافس الشريف ،ونشر ألعاب بها الجانب الترويحى بالمناطق الشعبية.
واختتمت المنافسات بتوزيع الجوائز على الفائزين من المركز الأول حتى التاسع الجوائز وهى عبارة عن جوائز نقدية توزع الجوائز على النحو التالى : (المركز الأول 400جنيه ،الثانى300 جنيه ،الثالث 200 جنيه،الرابع 100جنيه ومن الخامس حتى التاسع 50جنيه )
وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالى:
المركز الأول خالد على ابوجمعة
المركز الثانى أحمد رمضان أبو جمعة
المركز الثالث محمود محمد ابو على
المركز الرابع إبراهيم محمد على
المركز الخامس أحمد منصور أبو على
المركز السادس سامح محمد ابو على
المركز السابع محمود نصر ابو على
المركز الثامن أمجد محمد أبو جمعة
المركز التاسع أحمد حسن ابو على
-مسابقة أقوى رجل
جانب من المسابقة
-شقلبة عجلة
-جر سيارة
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