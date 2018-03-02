صور.. احتجاجات فى سلوفاكيا احتجاجا على مقتل صحفى استقصائى

صور.. احتجاجات فى سلوفاكيا احتجاجا على مقتل صحفى استقصائىالجمعة، 02 مارس 2018 08:39 م
احتجاجات فى سلوفاكيا
أ ف ب
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شارك المئات من مواطنى سلوفاكيا، فى وقفة صامتة احتجاجا على مقتل الصحفى الاستقصائى السلوفاكى جان كوسياك وصديقته مارتينا كوسنيروفا فى براتيسلافا.
وفى وقت سابق، أعلن وزير الثقافة السلوفاكى ماريك مداريتش، استقالته من منصبه على خلفية حادث مقتل صحفى سلوفاكى وصديقته قبل أيام.
وقال مداريتش، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية، إن الاستقالة هى قراره الشخصى، مضيفا: "لا أستطيع كوزير ثقافة أن أتقبل حقيقة أن يقتل صحفى خلال فترتى بالمنصب".
وأفاد الموقع الإلكترونى التابع للصحفيين، أن كوسياك كان يحقق فى أنشطة المافيا الإيطالية فى سلوفاكيا وصلاتها المحتملة بأشخاص قريبين من رئيس الوزراء روبرت فيكو.
وتطالب المعارضة فى البلاد باستقالة رئيس الشرطة الوطنية ووزير الداخلية روبرت كاليناك.
احتجاجات فى سلوفاكيا احتجاجا على مقتل صحفى استقصائى
جانب من احتجاجات فى سلوفاكيا احتجاجا على مقتل صحفى استقصائى
جانب من وقفة صامتة احتجاجا على مقتل صحفى استقصائى
مظاهرات احتجاجا على مقتل صحفى استقصائى
وقفة صامتة احتجاجا على مقتل صحفى استقصائى
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