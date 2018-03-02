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الجمعة، 02 مارس 2018 02:50 م
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صور.. إصابة 5 أشخاص فى اشتباكات مع الاحتلال خلال إحياء الذكرى الـ13 للمقاومة

الجمعة، 02 مارس 2018 02:14 م
صور.. إصابة 5 أشخاص فى اشتباكات مع الاحتلال خلال إحياء الذكرى الـ13 للمقاومة اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين





كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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أصيب 5 مواطنين، بينهم المصور الصحفى عصام الريماوى، خلال المواجهات العنيفة التى اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال فى قرية بلعين غربى رام الله، فى المسيرة الأسبوعية فى القرية فى الذكرى الثالثة عشرة لانطلاقة المقاومة الشعبية فى القرية، كما أصيب مواطنين آخرين بالاختناق الشديد جراء استنشاق قنابل الغاز السام.

جندى إسرائيلى يستخدم العنف مع المواطنين
جندى إسرائيلى يستخدم العنف مع المواطنين

وأصيب 4 شبان بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، فيما أصيب صحفى بقنابل الغاز فى اليد، فضلاً عن حالات الاختناق الشديدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى متضامناً أجنبياً، بعد أن اندفعت قوات الاحتلال من خلال بوابة الجدار، فاعتقلت المتضامن، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت نحو المتظاهرين، ثم انسحب الجنود داخل مستعمرة "موديعين".

جندى إسرائيلى ينكل بأحد المتظاهرين
جندى إسرائيلى ينكل بأحد المتظاهرين

وأقيمت المسيرة على الأراضى التى حررها المواطنون فى العام 2011، بعد أن أجبر المواطنون قوات الاحتلال على الانسحاب من الأراضى، ثم قام الأهالى بإعادة إعمارها وزراعتها بأشجار اليزتون.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين فى المشاركين فى المسيرة، ومن بينهم الصحفيين، حيث استهدفتهم قوات الاحتلال بشكل واضح، ما أدى إلى إصابة وكانت القوى الوطنية والاسلامية دعت إلى المشاركة الفاعلة اليوم فى جمعة الغضب الـ13، منذ إعلان ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال.

اشتباكات عنيفة
اشتباكات عنيفة

وشددت القوى الوطنية على أهمية توسيع رقعة المقاومة الشعبية فى كل مناطق التماس والاستيطان والحواجز العسكرية والطرق الالتفافية، رفضا للمواقف الأمريكية المنحازة لاسرائيل، وشدت على وضع الآليات الكفيلة بمواجهة القرار الأمريكى وعزله امام كل المنظمات الدولية والقانونية وعواصم العالم.

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

وعند المدخل الشمالى لمدينة البيرة، وفى الشارع المؤدى إلى حاجز المحكمة، أصيب عدة شبان بالاختناق الشديد، جراء المواجهات التى اندلعت فى المكان، بين الشبان والفتية وقوات الاحتلال.

ولبوا الشبان دعوة القوى الوطنية والإسلامية، وألقوا الحجارة على قوات الاحتلال، والتى أمطرت المواطنين بقنابل الغاز السام والصوت والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط.

ودفعت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة من جنود الاحتلال إلى المنطقة، من أجل قمع المتظاهرين، وألقى الجنود كميات هائلة من قنابل الغاز السام، ونشروا غيموماً كثيفة من الغاز فى المنطقة.

أحد الفلسطينيين يعتلى الجدار العازل
أحد الفلسطينيين يعتلى الجدار العازل

 

تظاهرات
تظاهرات

 


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قوات الاحتلال

فلسطين

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