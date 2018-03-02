صحة الغربية تنظم قوافل طبية للكشف على المواطنين بالمجان

جانب من القافلة







الغربية - محمد طارق

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بمحافظة الغربية تحت رعاية الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية قافلة طبية بقرية الرهبين مركز سمنود، تحت إشراف الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل مديرية الصحة ومنسق القوافل الدكتور أحمد محسن ومسئول الإمداد الطبى الدكتورة عزة زغلول.

وضمت القوافل 2 عيادة باطنة وأطفال وعظام ونساء وتنظيم أسرة وصيدلية وسجلات طبية، وتم الكشف على 1302 حالة، وصرف العلاج للجميع مجانا.

ووجه وكيل الصحة باستمرار القوافل الطبية ونقلها إلى مدينة المحلة بمركز شباب الساحة، مجهزة 20 عيادة متخصصة، ويتم صرف العلاج مجانى لجميع الحالات.