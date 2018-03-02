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صحة الإسكندرية تنقل مواطن مقيم بالشارع إلى دار رعاية المسنين

الجمعة، 02 مارس 2018 02:04 م
صحة الإسكندرية تنقل مواطن مقيم بالشارع إلى دار رعاية المسنين الدكتور مجدى حجازى وكيل صحة الإسكندرية





الإسكندرية - جاكلين منير
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قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، أنه فور علمه بالصورة التى ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعى لشخص يفترش الأرض داخل غرفة بأحد المستشفيات اتصل بمدير المستشفى الذى أفاد أن الشخص حضر إلى المستشفى بسيارة إسعاف بادعاء إصابة بحادث سيارة ولا يحمل أوراق تحقيق شخصية. 

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أنه تم توقيع الكشف عليه من أخصائيى الطوارئ والباطنة والجراحة وتبين أنه لا توجد به إصابات وغير محتاج للعلاج ، وبسؤاله تبين أنه يعيش فى الشارع بلا مأوى ولا أموال ، فتم تحرير محضر شرطة عن طريق المسشتفى وتخصيص سرير له بالمستشفى انتظارا لصدور قرار النيابة بإيداعه بأحد دور رعاية المسنين، إلا أنه قام بافتراش الأرض بدلا من النوم على السرير لاعتياده هذا السلوك فى المعيشة كما رفض الاستحمام أو محاولة العاملين بالمستشفى مساعدنه لتنظيف جسمه.

وأكد "حجازى" أنه قام بالتواصل فورا مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية  محمد الحجاجى الذى قام بتوفير مكان له بدار الهدايا لرعاية المسنين بالراس السودا كإجراء مؤقت انتظارا لصدور قرار النيابة بإيداعه بالدار ، وتم نقله إلى الدار بصحبة النائب الإدارى للمستشفى ووكيلة المستشفى لإنهاء أى إجراءات إدارية وتوفير أى رعاية طبية يحتاجها فى الدار عن طريق مستشقى الجمهورية.

وأشار وكيل الوزارة ، أنه قد أحال الموضوع للتحقيق  عقب الانتهاء من نقل المواطن إلى دار الرعاية  للتأكد من عدم حدوث تقصير فى حق المواطن من جانب المستشفى.

 

 


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