شركة عمر افندى تصرف 4 أشهر للعاملين مكافآة ميزانية 2017

شركة عمر افندى تصرف 4 أشهر للعاملين مكافآة ميزانية 2017الجمعة، 02 مارس 2018 06:31 م
خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم
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قال مصدر بشركة عمر افندى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه سيتم صرف 4 أشهر أرباح للعاملين مكافآة ميزانية العام المالى 2016- 2017.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع "، أن العاملين سبق وحصلوا على نصف شهر مقدماً، وبالتالى سيحصلون على ثلاثة أشهر ونصف، وفق ما أعلنته الجمعية العامة من تفويض لرئيس الشركة فى تحديد قيمة المكافآة .
وشدد المصدر، على أنه فيما يتعلق بحرمان العاملين الذين خرجوا للمعاش أو توفوا من المكافآة غير حقيقى ولم يصدر به قرار من اللواء أيمن سالم رئيس الشركة.
من جانب آخر، لم ترد الشركة حتى الآن على ما نشره "اليوم السابع" حول تعيين أمل دوابة، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة عمر أفندى، رغم فصلها من الشركة المصرية لتجارة الجملة فى وقت سابق.
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