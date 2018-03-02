شرطة بوركينا فاسو: هجوم مسلح آخر قرب مكتب الأمم المتحدة ورئيس الوزراء







واجادوجو (رويترز)

قالت الشرطة فى بوركينا فاسو فى بيان اليوم الجمعة، إن هجوما مسلحا يجرى فى وسط العاصمة واجادوجو قرب مكتب رئيس الوزراء وحول مكتب الأمم المتحدة.

وذكرت الشرطة أن وحدات أمنية انتشرت فى الموقع وحثت السكان على الابتعاد عن المنطقة بعد أن هز انفجار مقرا قريبا للجيش فيما شوهد مسلحون ملثمون يهاجمون مدخل المقر.

وقالت السفارة الفرنسية إن مقرها ومبنى المركز الفرنسى يتعرضان لهجوم.