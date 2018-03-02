شباب الإسماعيلية ينظمون أول مؤتمر شبابى لدعم الرئيس تحت شعار "انزل شارك"

الإسماعيلية – جمال حراجى

ينظم شباب محافظة الإسماعيلية يوم الثلاثاء القادم مؤتمرا شبابيا حاشدا بقصر الثقافة، يشمل اتحادا لعدد من الكوادر الشبابية بالأحزاب والمؤسسات والجمعيات، وهم مؤسسة بكرة لينا وجمعية من أجل مصر وحملة علشان تبنيها وحزب الوفد وحزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن ومؤسسة القادة والمجلس القومى للقبائل العربية.

وأكد أعضاء اللجنة المركزية أن المؤتمر يهدف إلى إيصال رسالة من شباب الإسماعيلية لدعم الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية مع حث الشباب على النزول للمشاركة السياسية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أعضاء اللجنة المركزية أن المؤتمر يعبر عن اتحاد تلك المؤسسات والأحزاب والجمعيات من أجل هدف واحد وهو التواصل مع الشباب خلال الفترة الحالية عن طريق وسائل مختلفة وغير تقليدية تشمل عروض لفيديوهات خاصة برسائل الأمل والعطاء مع تقديم أوبريت يحمل اسم انزل شارك عن طريق اللجنة المركزية للمؤتمر.