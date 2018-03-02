شاب يقيم دعوى رد شبكة وبلاغ رسمى.. مؤكدا: "حماتى عضتنى"







كتبت أسماء شلبى

أقام شاب دعوى رد شبكة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد خطيبته، طالب فيها باسترجاع الهدايا التى تراوحت قيمتها 5 آلاف، والحلى الذهبية التى قدمها لها وقدرت بـ35 ألف جنيه، بسبب خلافات نشبت بينه وحماته بسبب رفضه كتابة قائمة منقولات صورية على غير الواقع، وطلبه التزامهم بتسجيل المنقولات الحقيقية، مما دفعها للتعدى عليه ضربا و"عضه" وإصابته بعدة جروح استلزمت خضوعه إلى إجراء 17 غرزة.

وأكد "على.م.ك"، البالغ من العمر 31 عاما وصاحب محل بيع إكسسوارات، فى دعواه التى حملت 1881 لسنة 2018، أن فترة خطوبته التى تمت بعد قصة حب كبيرة، لم تستمر سوى 7 شهور، كان يستعد خلالها لتلبية طلبات حماته، من تجهيز منزل الزوجية وتوفير مصروفات الزفاف. ويتابع: الصراعات خلال فترة الخطوبة التى كانت تجمعنى مع والدة خطيبتى، دفعتنى لأكثر من مرة بطلب فسخ الخطبة، خوفا من تدخلها فى حياتى بعد الزواج والمشاكل التى من الممكن أن تطال أهلى، ولكنى كنت أتراجع بناء على توسلات خطيبتى وتوسيطها لبعض أصدقائى بالصبر عليها وعلى سبها والإهانات التى توجها لى.

واستطرد الشاب الذى حرر بلاغا بقسم شرطة أكتوبر حمل رقم 988 لسنة 2018، مرفق بتقرير طبى بالإصابات التى أوقعتها والدة زوجته به، "كانت تطمع فى الاستحواذ على الشبكة وتحاول أن تطفشنى كما حدث مع خطيب ابنتها الأول، وآخر خلاف كان أثناء كتابة قائمة المنقولات واعتراضى على طلباتها المبالغ فيه مما دفعها للتعدى على وضربى وإصابتى بقطعة حديدية فى رقبتى".