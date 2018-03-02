شاب يحاول الانتحار لتركه خطيبته فى المنوفية

انتحار -ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أقدم شاب على الانتحار عقب أزمة عاطفية لتركه خطيبته بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي بالمديرية، باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي " ع ا ش "26 سنة، مصابا بحالة تسمم إثر تناوله مادة سامة مبيد حشرى، وحالته العامة سيئة.
بالانتقال والفحص وسؤال والده، أكد تناول نجله مبيدا حشريا نتيجة تعرضه لأزمة عاطفية لقيامه بترك خطيبته منذ شهرين ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات .
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