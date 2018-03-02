س و ج.. من هم خلفاء "نتنياهو" المحتملين حال إقالته بسبب قضايا الفساد؟







كتب محمد سعودى ووكالات

استجوبت الشرطة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، للمرة الأولى فى قضية فساد تتعلق بشركة بيزك أكبر شركة اتصالات إسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية، مما طرح العديد من التساؤلات فى الداخل والخارج حول مستقبل حكومة نتنياهو.

س.. متى أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو؟

أوصت الشرطة الإسرائيلية فى 13 فبراير بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو (68 عاما) الذى تولى رئاسة الحكومة 4 فترات بتلقى رشوة فى قضيتين. وجرى استجوابه اليوم الجمعة فيما يتعلق بتحقيق ثالث.

س.. هل الشرطة الإسرائيلية من حقها توجيه الاتهام رسميا ضد نتنياهو؟

الشرطة الإسرائيلية يمكنها فقط تقديم التوصيات بالاتهام، إلا أن قرار الاتهام يرجع إلى المدعى العام الإسرائيلى أفيخاى ماندلبليت لتحديد إن كان سيوجه اتهامات فى عملية قد تستغرق شهورا.

س.. هل يتعين على نتنياهو الاستقالة من منصبه؟

لا ترتب توصيات الشرطة أى التزام قانونى على نتنياهو بالاستقالة. بل إنه أكد عزمه البقاء فى منصبه، فيما يخوض المعركة القانونية. ولم يمارس شركاء الائتلاف ضغوطا تذكر على نتنياهو كى يترك منصبه، لكن ذلك قد يتغير مع تداول رجال السياسة والرأى العام فى تفاصيل القضايا. وكانت هناك تكهنات قبل نشر توصيات الشرطة بأن نتنياهو قد يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة سعيا لنيل تفويض عام من شأنه أن يجعل المدعى العام يفكر مرتين قبل أن يتحرك ضده، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

س.. من هم الخلفاء المحتملون لنتنياهو؟

تشير استطلاعات الرأى إلى أن يائير لبيد زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) المعارض الذى ينتمى لتيار الوسط هو أقوى مرشح لخلافة نتنياهو إذا أجبر الأخير على الاستقالة. لكن مرشحين آخرين قد يدخلون السباق ويغيرون موازين القوى.

وداخل ليكود يسعى عدد من أعضاء الحزب لخلافته بينهم وزير الأمن العام جلعاد إردان ووزير المخابرات إسرائيل كاتس ووزير التعليم السابق جدعون ساعر. ولم يبد أى منهم مؤشرات على أنه يعتزم تغيير سياسات نتنياهو المتشددة.

أما خارج الحزب فيبرز اسما وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان ووزير التعليم نفتالى بينيت كمرشحين محتملين. ويقود الاثنان حزبين من اليمين المتطرف فى ائتلاف نتنياهو الحاكم.

س.. هل تراجعت شعبية نتنياهو فى الفترة الأخيرة؟

تشهد تل أبيب من حين لآخر، احتجاجات حاشدة بسبب فساد حكومة نتنياهو، وتشير استطلاعات الرأى الأخيرة من جهة أن نحو نصف الإسرائيليين يصدقون الشرطة أكثر من نتنياهو، ويعتقدون أن عليه أن يتنحى.

س.. ماذا عن موعد الانتخابات فى إسرائيل؟

تجرى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة فى نوفمبر 2019، حسبما أشار نتنياهو فى خطاب بثته وسائل الإعلام العبرية فى وقت سابق.