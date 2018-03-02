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سقوط صاحب محل غير مرخص لمستحضرات التجميل فى القاهرة

الجمعة، 02 مارس 2018 04:00 ص
سقوط صاحب محل غير مرخص لمستحضرات التجميل فى القاهرة مخزن مستحضرات تجميل - ارشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط محل غير مرخص، يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى منطقة العتبة وحرر محضر بالواقعة.

 

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "مستحضرات تجميل وعطور"، والخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

 

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 780 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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محل غير مرخص

مستحضرات تجميل

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