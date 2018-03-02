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سفير مصر بلندن يفتتح معرض الضوء الخالد بمقر المركز الثقافى المصرى

الجمعة، 02 مارس 2018 06:57 م
سفير مصر بلندن يفتتح معرض الضوء الخالد بمقر المركز الثقافى المصرى سفير مصر فى لندن ناصر كامل





كتب - أحمد جمعة
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افتتح فى الثقافى المصرى بلندن معرض "الضوء الخالد" أو "Something Old, Something new...Eternal Light" تحت رعاية السفير ناصر كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، بحضور نخبة من المجتمع البريطانى والسفراء العرب والأجانب.

 

ويستمر المعرض إلى 23 مارس المقبل، ويضم أعمالًا فنية ونحتية لفنانين معاصرين، ويلقى الضوء على التراث والحضارة المصرية القديمة والموروث الثقافى الغنى، مع إبراز محاولات الفنانين المعاصرين لترجمة التراث الثقافى إلى أعمال فنية حديثة ومعاصرة، لخلق رابط مشترك بين إبداعات مصر القديمة والحديثة وتقديمها للعالم.

 

 


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