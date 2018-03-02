سفير مصر بلندن يفتتح معرض الضوء الخالد بمقر المركز الثقافى المصرى

سفير مصر بلندن يفتتح معرض الضوء الخالد بمقر المركز الثقافى المصرىالجمعة، 02 مارس 2018 06:57 م
سفير مصر فى لندن ناصر كامل
كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق
افتتح فى الثقافى المصرى بلندن معرض "الضوء الخالد" أو "Something Old, Something new...Eternal Light" تحت رعاية السفير ناصر كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، بحضور نخبة من المجتمع البريطانى والسفراء العرب والأجانب.
ويستمر المعرض إلى 23 مارس المقبل، ويضم أعمالًا فنية ونحتية لفنانين معاصرين، ويلقى الضوء على التراث والحضارة المصرية القديمة والموروث الثقافى الغنى، مع إبراز محاولات الفنانين المعاصرين لترجمة التراث الثقافى إلى أعمال فنية حديثة ومعاصرة، لخلق رابط مشترك بين إبداعات مصر القديمة والحديثة وتقديمها للعالم.
إضافة تعليق
"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء
صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة