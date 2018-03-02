سعر الريال السعودى اليوم الجمعة.. واستقرار العملة السعودية







كتبت رانيا فزاع

سجلت العملة السعودية استقرارا، اليوم الجمعة، بداية العطلة الأسبوعية على نفس سعر نهاية تعاملات الأسبوع المصرفى أمس، مسجلاً 4.68 جنيه للشراء، و4.70 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى اليوم، والذى جاء كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6907 جنيه للشراء

4.7177 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.68 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.65 جنيه للشراء

4.70جنيه للبيع