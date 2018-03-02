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سائق توك توك يطعن زميله بسبب خلاف على أسبقية تحميل الركاب بالإسكندرية

الجمعة، 02 مارس 2018 05:42 م
سائق توك توك يطعن زميله بسبب خلاف على أسبقية تحميل الركاب بالإسكندرية مشاجرة - أرشيفية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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أصيب سائق توك توك بالإسكندرية، بجروح قطعية بالوجه والكتفين والفخذ وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، بعد مشاجرة بينه وبين سائق على أولوية تحميل الركاب.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم محرم بك، بوصول "ب ج م" 23 سنة سائق، مقيم دائرة القسم، لأحد المستشفيات مصابا بجروح قطعية بالوجه والكتفين والفخذ الأيمن.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب: اتهم "عبد الحميد .ا.ع.ا" وشهرته "سفاريكو" 23 سنة سائق، مقيم شارع ابن مماتى محرم بك، السابق اتهامه فى 6 قضايا "ضرب - تشرد - سلاح أبيض"، بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، أثناء سيره بشارع مساكن أمبروزو، لوجود خلافات بينهما بسبب أولوية تحميل الركاب بمركبة "توك توك".

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم محرم بك من ضبط المتهم، والأداة المستخدمة، وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2018/5483 جنح محرم بك، وجارى العرض على النيابهّ.

 

 


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