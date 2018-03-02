زوج فى دعوى نشوز ضد زوجته: 4 سنوات وتحول مقاس جسدها من متوسط لـ"3 إكس لارج"







كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته وامتناعها عنه وعدم تمكينه من حقوقه الشرعية، مؤكدا: شد وجذب طوال 4 سنوات زواج كانت كفيلة بإنهاء قصة الحب المشتعلة فى فترة الخطوبة، بسبب إهمالها فى الاهتمام بشكلها وجسدها .

وأكد الزوج "حمدى.ر.ك"، فى دعوى النشوز التى أقامها أمام محكمة الأسرة رقم 3210 لسنة2018، "زوجتى قبل الزواج كانت تقضى 3 ساعات قبل الخروج من المنزل للاهتمام بشكلها وتنسيق ملابسها، وهو ما حدث عكسه تماما بعد شهر واحد من زيجتنا".

وتابع الزوج: أنجبت أول طفل لنا، رغم الاتفاق الذى عقده معه بتأخير الإنجاب فترة لكى تستقر أحوالنا المادية خالفته رغم نشوب كثير من الشجار بينا لرفضها الانخراط بين أصدقائى وأسرتى وانعزالها، ودخوله فى اكتئاب حاد أثر على نمط حياتها وتركت العمل وأصبحت تقضى معظم وقتها فى منزل أهلها أو فى النوم .

وأكمل حمدى: كنت أنا من يقوم بأعمال المنزل بسبب تركها النظافة بعد عودتى من العمل، متعللة بانشغالها بطفلها، وعندما أعتابها وأطلب منها النزول معى الجيم وترك الطفل لوالداتها أو وضعه فى الحضانة قليلا حتى تعود حياتنا لطبيعتها ترفض وتتهمنى بالأنانية.

وأشار الزوج إلى أن زوجته امتنعت عن إعطائه حقوقه الشرعية خلال آخر عام من حياتهما الزوجية، مما دفعه لشكوتها إلى أهلها، وكانت تقضى معظم الوقت فى تناول الطعام بشراهة مما تسبب لها فى سمنة مفرطة وتحويل مقاسها من "متوسط" إلى "3 إكس لارج".