روسيا ترفض استئناف إمدادات الغاز لأوكرانيا







كييف (أ ف ب)

عاد الخلاف بين أوكرانيا وروسيا حول ملف الغاز مجددا إلى الواجهة الخميس بعد قرار قضائى يفترض أن ينهى نزاعا مستمرا منذ اربع سنوات بعد ان رفضت موسكو استئناف امداد كييف بالغاز وفقا لما تقرر.

وفى حين كانت مجموعة نفتوجاز الأوكرانية أعلنت تسوية مسألة استئناف روسيا إمدادها بالغاز بعد توقف لاكثر من عامين، أكدت غازبروم الروسية عدم الاتفاق على كل التفاصيل لتحقيق ذلك.

وقال نائب رئيس جازبروم ألكسندر ميدفيديف فى بيان "من الواضح أن إمدادات الغاز لنفتوجاز أوكرانيا لن تستأنف اعتبارا من الأول من مارس".