رفع 55 طن قمامة خلال حملة مكبرة في المنوفية







المنوفية _ محمد فتحي

قامت الوحدة المحلية بزاوية رزين التابعة لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية ،بحملة مكبرة بقري دمليج وبهواش التابعين للوحدة ،بناءا على تعليمات المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة منوف ،وبحضور محمد شعبان نائب رئيس المدينة لشئون القرى ،المهندس صبحى محمد موافى رئيس الوحدة المحلية بزاوية رزين.

وقد أسفرت الحملة عن رفع تجمعات القمامة بالوحدة حيث تم رفع 15طن تجمعات قمامة ، ورفع نواتج هدم حوالى 40 طن ، وتم تسوية وتمهيد الشوارع بطول حوالى 15 كيلو متر ، وكانت الحملة ب 2 لوادر ، جليدر ، 6 سيارة قلاب جمع القمامة .

وأكد الوراقى ، فى بيان له اليوم على أستمرار حملات النظافة والتجميل بالوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة منوف ،للحفاظ على صحة المواطنين وللوصول إلى مستوى الخدمة الذى يرضيهم .