ربة منزل تضحى بشقيقتها وتزج باسمها فى 4 قضايا سرقة بالإكراه بالمحلة







الغربية - عادل ضرة

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واقعة غريبة من نوعها بعد أن قررت ربة منزل "مسجلة خطر" التضحية بشقيقتها واستغلال اسمها فى توريطها فى 4 قضايا سرقة بالإكراه للهروب من العدالة، إلا أن النيابة كشفت حقيقتها بعد أن تم ضبطها لتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.

كانت المتهمة وتدعى عزة السيد خليل مسجلة شقي خطر سرقات، قد استخدمت اسم شقيقتها" حياة" فى المحاضر المحررة ضدها فى 4قضايا سرقات بالإكراه، وصدر بشأنها أحكاما واجبة النفاذ باسم شقيقتها على خلاف الحقيقة حتى تتمكن من الهروب من العدالة.

وأثناء قيام حملة لمباحث تنفيذ الأحكام بمدينة المحلة لضبط المتهمين الصادر بشأنهم أحكاما واجبة النفاذ، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، أسفرت عن ضبط المتهمة، وبعرضها على إبراهيم لطفى وكيل نيابة أول المحلة للتحقيق معها بإشراف احمد السعيد عمر رئيس النيابة، اعترفت أمام النيابة بأن اسمها الحقيقي عزة السيد خليل وليس"حياة السيد خليل" وأنها قامت باستغلال اسم شقيقتها للهروب من تنفيذ الأحكام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وقررت النيابة العامة حبسها 4أيام على ذمة التحقيق، والسير فى إجراءات تغير الأحكام القضائية الصادرة باسم شقيقتها باسمها.