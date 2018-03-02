ديلى ميل: الشرطة السويدية تحبط نقل 181 كيلو حشيش داخل أكياس "أيكيا"







كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الشرطة السويدية نجحت فى إحباط عملية نقل 181 كيلو جرام من الحشيش مخبأ فى أكياس تابعة لشركة "أيكيا" للأثاث فى سيارة فى ستوكهولم، موضحة أن قيمة المخدرات تصل إلى 1.6 مليون جنيه إسترلينى.

وأضافت الصحيفة أن عملية الشرطة لإحباط عملية نقل المخدرات التى عثر عليها فى شاحنة بيضاء فى ضاحية "ألبى" بستوكهولم وصفت بأنها واحدة من بين أكبر العمليات فى تاريخ شرطة العاصمة.



الشاحنة

وأشارت "ديلى ميل" إلى أن اثنين من ضباط الشرطة أوقفا الشاحنة، ثم قاما بفحصها فى إطار عملهما المعتاد، ليجدان أكياس مليئة بالحشيش فى المقعد الخلفى، بحسب وسائل أعلام محلية.

وبالمزيد من التدقيق فى السيارة، عثر الضابطان على المزيد من الأكياس، ونفى سائق الشاحنة معرفة أى شىء عن الحشيش، قائلا إنه كان فى المنطقة لشراء آلة موسيقية.



المضبوطات

ومن جانبها، قالت المدعية تشارلوت ألبيرج إلى وسائل الإعلام السويدية، "لا أعلم إذا كانت هذه أكبر عملية توقيف لناقلى مخدرات (فى ستوكهولم)، ولكنها بكل تأكيد كبيرة، لقد كان (السائق) ساعيا وأعتقد أن المخدرات كان من المفترض توزيعها".

واتهم المشتبه به، وهو فى الأربعينات من عمره، بجريمة خطيرة تتعلق بالمخدرات. وكانت الشرطة السويدية ضبطت كميات قياسية من مخدر الحشيش خلال عام 2015، حيث استولت على نحو 959 كيلو جرام من هذا المخدر ذات الانتشار الواسع.



المخدرات

وذكر التلفزيون السويدى SVT أن دراسة استقصائية أظهرت أن استخدام حشيش القنب هو أكثر استخداماً بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عاماً، وأن نسبة الإقبال على استعمال القنب تتناقص تدريجياً مع تقدم الشباب فى العمر.



داخل الشاحنة

وبدورها أظهرت دراسة أعدتها وكالة الصحة العامة Folkhälsomyndigheten حول معدلات تعاطى حشيش القنب بين السويديين منذ عام 2004، أن هذا الاتجاه على مدى السنوات الماضية ظل مستقراً نوعاً ما لدى الذكور أو الإناث على حد سواء.