دراسة مصرية: "الهارفونى" يحقق نسب شفاء 98% بين الأطفال المصابين بفيروس C







كتبت أمل علام

كشف الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، أن هناك 3 أبحاث مصرية تم نشرها فى يناير وفبراير 2018 فى أكبر الدوريات العلمية، شارك فيها مع أساتذة الكبد بالجامعات المصرية فى أكثر من مركز، وأثبتت هذه الدراسات أن إعطاء عقار الهارفونى لعلاج فيروس سى فى الأطفال لمدة 3 شهور من سن 12 إلى 17 سنة، يعطى نسب شفاء 98% بنفس جرعات الكبار.

وأضاف أن عقار السوفالدى مع الدكلانزا فعال لعلاج الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة المصابين بفيروس سى فى النوع الجينى الرابع وتصل نسبه الشفاء إلى 99% بنفس جرعات الكبار، موضحًا أن إعطاء عقار السوفالدى مع الدكلانزا لمدة 3 شهور بنصف جرعة الكبار لعلاج مرضى فيروس سى النوع الجينى الرابع من الأطفال من سن 6 سنوات حتى 12 سنة يؤدى إلى نسب شفاء تصل 99 %.

وقال إن هذه الأبحاث الثلاثة تم نشرها فى كبرى الدوريات العلمية العالمية فى يناير وفبراير 2018.

وأوضح أن أسباب إصابة الأطفال بفيروس سى، هى نفس أسباب إصابة الكبار، نتيجة تعرض الطفل لعدوى تنتقل عن طريق نقل الدم الملوث بالفيروس أو التعرض لأدوات طبية أو حقن ملوثة، أو أدوات أسنان غير معقمة جيدا، أو استخدام الطفل لأدوات شخص مصاب بالفيروس كالقصافة أو المقص، إذا كانت ملوثة بالفيروس، ونادرا ما ينتقل الفيروس من الأم لطفلها أثناء الحمل أو الولادة بنسبة لا تتجاوز 2%.

وأوضح الدكتور هشام الخياط، أن هناك حالات قليلة من الأطفال يظهر عليها الأعراض (3% فقط من الحالات)، ويكون ذلك فى حالة وجود الالتهاب الكبدي الحاد فقط.

وقال تتمثل هذه الأعراض فى الآتى: صفراء، ارتفاع درجة الحرارة، قئ، مشيرًا إلى أنه فى أغلب الأحيان لا يتم اكتشاف إصابة الطفل بفيروس سى إلا فى حالة وجود التهاب مزمن، أو وصوله لمرحلة التليف الكبدى، الذى تتمثل مضاعفاته فى وجود صفراء بصفة دائمة، دوالى المرئ، غيبوبة كبدية ،وفى أحيان قليلة يكون هناك بؤر فى الكبد عند الذهاب للطبيب أول مرة.

وأكد الدكتور هشام الخياط، أن علاج فيروس سى عند الأطفال كان يتمثل فى عقار "الإنترفيرون" و"الريبافيرين" حتى أبريل 2017 إلى أن وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA "على استخدام عقار "الهارفونى" لعلاج الأطفال المصابين بالفيروس فى المرحلة العمرية من 12 إلى 17 سنة بنفس جرعة الكبار، ولمدة تستمر 3 شهور، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح العلاج بالهارفونى فى هذه المرحلة العمرية وصلت إلى 98 %.

وأضاف الخياط، أن هناك أبحاث أجريت حول مدى إمكانية استخدام عقار السوفالدى مع الدكلانزا بنفس جرعة الكبار فى علاج الأطفال بالمرحلة العمرية من 12 إلى 17 سنة، وأثبتت فاعليته فى العلاج بنسبة 99%، لكن لا يزال الهارفونى هو المستخدم حتى الآن، لأنه لم يتم الموافقة بعد من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على استخدام الدكلانزا للأطفال.