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دبلوماسى قبرصى: سياسة التهديد التركية باستخدام القوة "تخريبية"

الجمعة، 02 مارس 2018 01:26 م
دبلوماسى قبرصى: سياسة التهديد التركية باستخدام القوة "تخريبية" الرئيس التركى رجب طيب أردوغان





نيقوسيا (أ ش أ)
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صرح السفير جورج كاسوليديس الممثل الدائم لجمهورية قبرص فى الأمم المتحدة، بأن سياسة التهديد باستخدام القوة من قبل تركيا مؤخراً فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص تأتى فى إطار سياساتها التخريبية.

وقال كاسوليديس، خلال كلمته فى مجلس حقوق الإنسان، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الجمعة، إن الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس جدد تصميمه الثابت على إيجاد تسوية للمشكلة القبرصية، موضحًا أنه يجب أن يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وضمن إطار بعثة المساعى الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة والتى من شأنها أن تستعيد التمتع الكامل بحقوق الإنسان لجميع القبارصة.

وأعرب الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة عن خيبة أمله لما آلت إليه الجولة الأخيرة من المحادثات نتيجة إلى تعنت تركيا وإصرارها على حق التدخل الانفرادى والوجود الدائم لقواتها على أرض الجزيرة القبرصية.

وكانت خمس سفن حربية تركية قد أوقفت سفينة الحفر "سايبم 12000" التى تعمل لحساب شركة الطاقة الإيطالية ايني، لبدء عمليات الحفر الاستكشافية فى القطعة 3 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتى لم تتمكن من ذلك بسبب التهديدات التركية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية.  


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