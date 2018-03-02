video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دبلوماسى روسى: أمريكا دفعت روسيا إلى تأجيل مشاورات حول الاستقرار الاستراتيجى

الجمعة، 02 مارس 2018 01:18 م
دبلوماسى روسى: أمريكا دفعت روسيا إلى تأجيل مشاورات حول الاستقرار الاستراتيجى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى أنتونوف إن واشنطن "حطمت" مشاورات حول الأمن الإلكترونى مع موسكو، مضيفا أنه يستحيل تنظيم جولة جديدة من المحادثات حول الاستقرار الاستراتيجى.

وأضاف أنتونوف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الجمعة، "أعربنا عن استيائنا لوزارة الخارجية الأمريكية حيال الأضرار التى تسبب بها الجانب الأمريكى بمشاورات الخبراء الروس والأمريكيين بشأن أمن المعلومات العالمى".

وأشار إلى أنه كان قد تم الاتفاق فى وقت سابق على عقد هذه المشاورات فى جنيف خلال يومى 27 و28 من شهر فبراير الماضى، وبالفعل وصل وفد روسيا المشترك بين الوكالات إلى سويسرا، بيد أن الجانب الأمريكى رفض المشاركة فى هذا الحدث فى اليوم الأول بذريعة اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد روسيا.

وقال أنتونوف إن موسكو تعتبر هذه الخطوة "غير ودية" اتخذتها الولايات المتحدة، الأمر الذى أعطى انطباعا بأن هذا الإجراء تم التخطيط له مسبقا، مما أدى إلى مزيد من تدهور العلاقات الثنائية".

وتابع: "نتيجة لهذه الإجراءات الأمريكية، توصل الجانب الروسى إلى استحالة إجراء مشاورات روسية-أمريكية حول القضايا الثنائية ومواضيع تحقيق الاستقرار الاستراتيجى، المزمع عقدها خلال يومى 6 و7 مارس الجارى فى فيينا، ولهذا السبب قررت روسيا تأجيل هذه المشاورات". 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين يحمل أمريكا مسئولية إطلاق شرارة سباق التسلح الجديد

أمريكا تقر صفقة محتملة لبيع صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
وزير القوى العاملة: 50 ألف جنيه لأسر كل متوفى فى احتراق أتوبيس الإسكندرية

وزير القوى العاملة: 50 ألف جنيه لأسر كل متوفى فى احتراق أتوبيس الإسكندرية

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

حسين الشحات يكافئ كوبر على ضمه للمنتخب قبل معسكر سويسرا.. "حاوى العين" يتألق فى كلاسيكو الإمارات بهدف و3 أسيست.. جماهير "الزعيم" تختاره أفضل لاعب أمام الوحدة.. النجم المصرى يتمنى البقاء وحلم الدورى يقترب

حسين الشحات يكافئ كوبر على ضمه للمنتخب قبل معسكر سويسرا.. "حاوى العين" يتألق فى كلاسيكو الإمارات بهدف و3 أسيست.. جماهير "الزعيم" تختاره أفضل لاعب أمام الوحدة.. النجم المصرى يتمنى البقاء وحلم الدورى يقترب

صور.. "اليوم السابع" داخل مخزن سلاح للتكفيريين بعد اكتشافه تحت الأرض.. ترسانة السلاح تضم دانات مدافع وقنابل موقوتة.. ضبط ملابس عسكرية وشراك خداعية لاستهداف القوات.. وضابط: الحصار يجبر الإرهابى على دفن سلاحه

صور.. "اليوم السابع" داخل مخزن سلاح للتكفيريين بعد اكتشافه تحت الأرض.. ترسانة السلاح تضم دانات مدافع وقنابل موقوتة.. ضبط ملابس عسكرية وشراك خداعية لاستهداف القوات.. وضابط: الحصار يجبر الإرهابى على دفن سلاحه

صور.. قصة طالب بالمنوفية يحصد بطولة mma فى الفنون القتالية

صور.. قصة طالب بالمنوفية يحصد بطولة mma فى الفنون القتالية

تأجيل عمومية "الصحفيين" لـ16 مارس لعدم اكتمال النصاب القانونى

تأجيل عمومية "الصحفيين" لـ16 مارس لعدم اكتمال النصاب القانونى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة