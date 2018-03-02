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دبلوماسى أمريكى: زيادة قدرات الجيش اللبنانى تقوض "حزب الله"

الجمعة، 02 مارس 2018 11:33 ص
دبلوماسى أمريكى: زيادة قدرات الجيش اللبنانى تقوض "حزب الله" الجيش اللبنانى





أ ش أ
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 أكد كبير مستشارى مكتب الشئون السياسية والعسكرية فى وزارة الخارجية الأمريكية، ليلى لاستمبرجر، أن زيادة قدرات الجيش اللبنانى تساهم فى تقويض رؤية "حزب الله" الكاذبة أنه الوحيد القادر على حماية لبنان.

وقال ليستمبرجر، فى تصريحات أوردها راديو (سوا) الأمريكى اليوم الجمعة، "إن الاستثمار العسكرى الأمريكى فى الجيش اللبنانى حقق نجاحا هائلا"، وذلك فى إشارة إلى الدعم الأمريكى بالمعدات والتدريب الذى تقدمه للقوات اللبنانية لأكثر من عشر سنوات"، مضيفا "أن واشنطن ترغب فى البناء على هذه التجربة فى المنطقة من أجل مواجهة التحديات المشتركة".

وأعرب الدبلوماسى الأمريكى عن اعتقاده بأن الجهود التى شرعت بها واشنطن قد أدت إلى تحقيق نجاحات، من خلال زيادة الاحترافية والقدرة على تنفيذ المهمات ومجابهة التحديات التى تواجه الجيش اللبنانى، مضيفا "نريد مواصلة العمل معهم من أجل تطوير احترافيتهم، ونرى اليوم الذى يصبحون فيه المدافع الأبرز والوحيد عن لبنان".

وأشار إلى أن الولايات المحتدة قدمت نحو مليار و 700 مليون دولار مساعدات عسكرية للقوات المسلحة اللبنانية منذ عام 2006.


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