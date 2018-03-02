video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 09:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خبير: تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا يقضى على نقص الأدوية

الجمعة، 02 مارس 2018 12:06 ص
خبير: تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا يقضى على نقص الأدوية الدكتور وائل سامى ومحرر "اليوم السابع"





رسالة دبى: وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكد الدكتور وائل سامى، رئيس قسم الصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية والخبير فى مجال التصنيع الدوائى، أنه على الدولة التفكير فى دخول مجال تصنيع المواد الخام الدوائية محليا توفيرا للعملة، وللقضاء على نقص الدواء بسبب الصعوبات التى تواجه المستثمرين فى الحصول على المادة الخام.

 

وقال الدكتور وائل سامى رئيس قسم الصيدلة الصناعية بجامعة الإسكندرية على هامش ختام فعاليات مؤتمر الصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) بدبى، إن صناعة الدواء المصرين تحتاج إلى ضرورة تغيير آليات تسعير وتسجيل الأدوية، تسهيلا على المستثمر وضمانًا لتوفير الدواء، مؤكدا أن عدد نواقص الأدوية بالسوق المحلى لا تتعدى ١٥ صنفا مستوردا، مضيفا أن باقى الأصناف الدوائية التى تنقص اما أن تكون متوفرة بعض الوقت أو يكون لها بدائل.

 

وتابع: نسعى خلال الفترة المقبلة بجامعة الإسكندرية إلى صياغته سلسلة من المقترحات للدخول فى مجال صناعة المواد الخام مثل الاْردن مطالبا وزير الصحة بعمل سعر خاص أو شهادة تسعيرية للمنتج المحلى الذى يباع فى الخارج بمعنى أن يكون هناك سعر خاص بالأدوية التى سيتم تصديرها لان أسعار الدواء المصرى مقارنتا بالعالم رخيصة جدا.

 

وأوضح الدكتور وائل سامى أن حجم تجارة الدواء فى مصر تبلغ ٥٥ مليار جنية ومع البد فى تصنيع المواد الخام يمكن أن يصل حجم التجارة إلى ١٠٠ مليار جنيه، لافتا إلى أن التأمين الصحى الشامل يحتاج إلى توفير الأدوية بدل من الاعتماد على الشراء من الخارج.

 

وأضاف أن مصر لديها خبراء كثيرين فى مجال تصنيع الدواء، لافتا إلى جهود الرئيس السيسى فى تخصيص مدينة دوائية بمحور قناة السويس، مؤكدا أن صناعة الدواء تحتاج إلى ربط الصيدليات مع المصانع والمخازن عن طريق نظام يكشف المخزون الحقيقة لكل دواء على حده، وتابع: "هذا يَصْب فى صالح توفير الدواء والبعد عن الأزمات".

 



وائل سامى، اخبار مصر، صناعة الادوية، اخبار مصر، مصر اليوم
د. وائل سامى

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير صيدلة دبى: نتأثر بخطة مصر فى القضاء على فيرس C.. والتتبع الدوائى قضى على أزمات النقص

وائل سامى

اخبار مصر

صناعة الادوية

مصر اليوم



لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة